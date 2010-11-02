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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7200720172027203>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:11

3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37

Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации 8)
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:40

  flawyer написав:Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации 8)

flawyer, добрый день. Передам ваше предложение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:39

  flawyer написав:Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации 8)

За счет списания по фактической проводке, они могли давать курс лучше, чем конкуренты. Но, с июня не хотят.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:53

Alfa_Bank
Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?
И если так, то по какому курсу считать валюту, чтобы втиснуться в лимит?
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:03

  EvgCapp написав:Alfa_Bank
Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?
И если так, то по какому курсу считать валюту, чтобы втиснуться в лимит?

EvgCapp, добрый день. Лимит считается по коммерческому курсу банка на дату совершения операции. На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 11 чер, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:19

  EvgCapp написав:Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?

По пакетным картам в тарифах предусмотрен 1% за конвертацию. В тех странах ЕС, которые не входят в еврозону, с вас будут удерживать эту комиссию. Плюс, пересчитывать злотые, кроны итд через доллар, а потом уже в валюту карты.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:23

  wig написав:
  EvgCapp написав:Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?

По пакетным картам в тарифах предусмотрен 1% за конвертацию. В тех странах ЕС, которые не входят в еврозону, с вас будут удерживать эту комиссию. Плюс, пересчитывать злотые, кроны итд через доллар, а потом уже в валюту карты.

Мова про єврові країни, як зрозумів.
Буде ще комісія банкомата при знятті з Блека єврового.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:22

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  EvgCapp написав:Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?

По пакетным картам в тарифах предусмотрен 1% за конвертацию. В тех странах ЕС, которые не входят в еврозону, с вас будут удерживать эту комиссию. Плюс, пересчитывать злотые, кроны итд через доллар, а потом уже в валюту карты.

Мова про єврові країни, як зрозумів.
Буде ще комісія банкомата при знятті з Блека єврового.


Так комиса от банкомата, насколько я понял тарифы, как раз и не должно быть, разумеется в пределах лимита - 30000грн, что офпред косвенно подтвердил.
В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:28

Re: Альфа-Банк

  EvgCapp написав:Так комиса от банкомата, насколько я понял тарифы, как раз и не должно быть, разумеется в пределах лимита - 30000грн, что офпред косвенно подтвердил.
В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"

Вы не поняли - банкомат снимает свою комиссию и от Альфа банка это никак не зависит. Ведь банк-владелец банкомата оказывает Вам услугу поэтому снимает с вас комис. То что в Украине такого нет - это не значит что такого нет нигде - в Европе снятие комиса отлично практикуется. Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом :|
Flamingo
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