3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:11
3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
Забавно, что Алла последовательно заимствует преимущества своих основных конкурентов в розничном карточном бизнесе, но на курсообразование эта практика пока не распространяется. Было бы неплохо реализовать фиксацию курса (резервирование валюты под будущее списание) на момент авторизации
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:40
flawyer, добрый день. Передам ваше предложение.
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:39
За счет списания по фактической проводке, они могли давать курс лучше, чем конкуренты. Но, с июня не хотят.
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:53
Alfa_Bank
Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?
И если так, то по какому курсу считать валюту, чтобы втиснуться в лимит?
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:03
EvgCapp, добрый день. Лимит считается по коммерческому курсу банка на дату совершения операции. На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 11 чер, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:19
По пакетным картам в тарифах предусмотрен 1% за конвертацию. В тех странах ЕС, которые не входят в еврозону, с вас будут удерживать эту комиссию. Плюс, пересчитывать злотые, кроны итд через доллар, а потом уже в валюту карты.
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:23
Мова про єврові країни, як зрозумів.
Буде ще комісія банкомата при знятті з Блека єврового.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:22
Так комиса от банкомата, насколько я понял тарифы, как раз и не должно быть, разумеется в пределах лимита - 30000грн, что офпред косвенно подтвердил.
В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:28
Re: Альфа-Банк
Вы не поняли - банкомат снимает свою комиссию и от Альфа банка это никак не зависит. Ведь банк-владелец банкомата оказывает Вам услугу поэтому снимает с вас комис. То что в Украине такого нет - это не значит что такого нет нигде - в Европе снятие комиса отлично практикуется. Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом
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