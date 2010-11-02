На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:30
На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:40
но если пролетите с мсс - будет больно
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:51
процентов за снятие от Альфы не будет, но с вас может взять комиссию европейский банк, так что внимательно смотрите информацию на экране банкомата - например итальянский Уникредит берёт комиссию 3 евро за операцию по картам Альфы...
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