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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7200720172027203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:30

  EvgCapp написав:Так комиса от банкомата, насколько я понял тарифы, как раз и не должно быть, разумеется в пределах лимита - 30000грн, что офпред косвенно подтвердил.
В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"

На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39

  Flamingo написав:Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом :|

Что самое смешное - банкомат на экране может писать, что банк владелец банкомата за операцию комиссию не берёт.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:40

  wig написав:3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.

но если пролетите с мсс - будет больно
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:51

  EvgCapp написав:Alfa_Bank
Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег, т.е. - никаких затрат?
И если так, то по какому курсу считать валюту, чтобы втиснуться в лимит?

процентов за снятие от Альфы не будет, но с вас может взять комиссию европейский банк, так что внимательно смотрите информацию на экране банкомата - например итальянский Уникредит берёт комиссию 3 евро за операцию по картам Альфы...
Vagabondo
 
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