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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:30
EvgCapp написав:
Так комиса от банкомата, насколько я понял тарифы, как раз и не должно быть, разумеется в пределах лимита - 30000грн, что офпред косвенно подтвердил.
В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"
На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39
Flamingo написав:
Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом
Что самое смешное - банкомат на экране может писать, что банк владелец банкомата за операцию комиссию не берёт.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:40
wig написав:
3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
но если пролетите с мсс - будет больно
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:51
EvgCapp написав:Alfa_Bank
Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег
, т.е. - никаких затрат?
И если так, то по какому курсу считать валюту, чтобы втиснуться в лимит?
процентов за снятие от Альфы не будет, но с вас может взять комиссию европейский банк, так что внимательно смотрите информацию на экране банкомата - например итальянский Уникредит берёт комиссию 3 евро за операцию по картам Альфы...
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