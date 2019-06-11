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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:30
EvgCapp написав:
Так комиса от банкомата, насколько я понял тарифы, как раз и не должно быть, разумеется в пределах лимита - 30000грн, что офпред косвенно подтвердил.
В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"
На всякий случай, имеется ввиду комиссия со стороны АБ не удерживается, если валюта снятия совпадает в валютой счета и это все в пределах лимита. Мы не можем знать есть ли комиссия банка владельца банкомата другой страны.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39
Flamingo написав:
Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом
Что самое смешное - банкомат на экране может писать, что банк владелец банкомата за операцию комиссию не берёт.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:40
wig написав:
3% конверт при 5% кэша при вменяемом курсе.
А ревардовский Приват и так всегда ездит.
но если пролетите с мсс - будет больно
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:51
EvgCapp написав:Alfa_Bank
Подскажите, если я карточкой платинум блек(евро) буду снимать в банкоматах в ЕС, то по идее, а точнее сказать по Вашим тарифам, у меня в пределах 30000 не будет ни конвертации ни процентов за снятие денег
, т.е. - никаких затрат?
И если так, то по какому курсу считать валюту, чтобы втиснуться в лимит?
процентов за снятие от Альфы не будет, но с вас может взять комиссию европейский банк, так что внимательно смотрите информацию на экране банкомата - например итальянский Уникредит берёт комиссию 3 евро за операцию по картам Альфы...
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Додано: Сер 12 чер, 2019 07:17
Вопрос по рассрочке, карта Эко. Хочу погасить досрочно, до снятия первого платежа - это через одну РД. Смущает, что рассрочка оформлена в РД, 31.05.
В этом случае все равно первое снятие должно быть 31.07?
И по процедуре погашения:
Это сразу происходит после подтверждения? Сумма просто из долга по рассрочке перемещается в общую задолженность? Хочу определиться за сколько дней до РД это сделать.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 07:28
2XL написав:
Это сразу происходит после подтверждения? Сумма просто из долга по рассрочке перемещается в общую задолженность?
1. Да.
2. Она и так все время находится в общей задолженности. Она переходит из сумм "в рассрочке" в суммы, которые "надо погасить до РД"
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Додано: Сер 12 чер, 2019 07:48
2XL написав:
Вопрос по рассрочке, карта Эко. Хочу погасить досрочно, до снятия первого платежа - это через одну РД. Смущает, что рассрочка оформлена в РД, 31.05.
В этом случае все равно первое снятие должно быть 31.07?
И по процедуре погашения:
Это сразу происходит после подтверждения? Сумма просто из долга по рассрочке перемещается в общую задолженность? Хочу определиться за сколько дней до РД это сделать.
2XL, доброе утро. По первому платежу уточню и отпишусь. По процедуре погашения: сумма из рассрочки переходит в обычную задолженность по карте сразу.
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Alfa_Bank
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