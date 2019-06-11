Alfa_Bank написав:TylerTruman_ написав:
Вы не поняли - банкомат снимает свою комиссию и от Альфа банка это никак не зависит. Ведь банк-владелец банкомата оказывает Вам услугу поэтому снимает с вас комис. То что в Украине такого нет - это не значит что такого нет нигде - в Европе снятие комиса отлично практикуется. Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом
якщо валюта рахунку грн., та валюта зняття грн., сума без виходу за ліміт, ... то в банкоматах українських банків без комісії, а в іноземних дочок можлива, правильно?
TylerTruman_, доброго дня. Якщо валюта рахунку і валюта зняття гривня, сума в межах ліміту, комісії зі сторони АБ немає. Про комісію самого банкомату іншого банку не підкажу.[/quote]
тоді питання до клієнтіа АБ, за таких умов ... в банкоматах яхих банків мали досвід зняття без комісії (Простір не рахується)?