Flamingo написав:В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"
Вы не поняли - банкомат снимает свою комиссию и от Альфа банка это никак не зависит. Ведь банк-владелец банкомата оказывает Вам услугу поэтому снимает с вас комис. То что в Украине такого нет - это не значит что такого нет нигде - в Европе снятие комиса отлично практикуется. Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом
якщо валюта рахунку грн., та валюта зняття грн., сума без виходу за ліміт, ... то в банкоматах українських банків без комісії, а в іноземних дочок можлива, правильно?
TylerTruman_, доброго дня. Якщо валюта рахунку і валюта зняття гривня, сума в межах ліміту, комісії зі сторони АБ немає. Про комісію самого банкомату іншого банку не підкажу.[/quote]
тоді питання до клієнтіа АБ, за таких умов ... в банкоматах яхих банків мали досвід зняття без комісії (Простір не рахується)?
EvgCapp написав:TylerTruman_ У меня за почти год работы с платинум блеком не было ни разу комиса при снятии с банкомата, разумеется в пределах лимита и в Украине. Интересно как за границей..
Переговорил с персон.менеджером: Все зависит от того - подписан у Альфы с банком/финучреждением, которому принадлежит банкомат, договор о неприменении комиса и т.д. В Украине такое почти со всеми банками есть, за границей в основном с крупными
TylerTruman_ написав:якщо валюта рахунку грн., та валюта зняття грн., сума без виходу за ліміт, ... то в банкоматах українських банків без комісії, а в іноземних дочок можлива, правильно?
у нас в стране все банки украинские. некоторые с иностранным капиталом (частично или 100%) сколько пользуюсь картами аллы - еще ни разу в Украине не попал на комисс банкомата. ну и все пишут на экране что банкомат не взымает комисс за выдачу налички.
TylerTruman_ написав:Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики
В Україні гривню до 30000 в місяць знімаю з погорільйя...в любому банкоматі.
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