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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7201720272037204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:04

  Alfa_Bank написав:
  TylerTruman_ написав:
  Flamingo написав:В тарифах пишется "у будь яких банкоматах в Україні та світі"

Вы не поняли - банкомат снимает свою комиссию и от Альфа банка это никак не зависит. Ведь банк-владелец банкомата оказывает Вам услугу поэтому снимает с вас комис. То что в Украине такого нет - это не значит что такого нет нигде - в Европе снятие комиса отлично практикуется. Хотя вспомнил что в Украине тоже - по картам не украинских банков попробуйте нал снять - будете удивлены именно банкоматовским комисом :|

якщо валюта рахунку грн., та валюта зняття грн., сума без виходу за ліміт, ... то в банкоматах українських банків без комісії, а в іноземних дочок можлива, правильно?

TylerTruman_, доброго дня. Якщо валюта рахунку і валюта зняття гривня, сума в межах ліміту, комісії зі сторони АБ немає. Про комісію самого банкомату іншого банку не підкажу.[/quote]

тоді питання до клієнтіа АБ, за таких умов ... в банкоматах яхих банків мали досвід зняття без комісії (Простір не рахується)?
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:08

TylerTruman_
У меня за почти год работы с платинум блеком не было ни разу комиса при снятии с банкомата, разумеется в пределах лимита и в Украине. Интересно как за границей..
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:23

  EvgCapp написав:TylerTruman_
У меня за почти год работы с платинум блеком не было ни разу комиса при снятии с банкомата, разумеется в пределах лимита и в Украине. Интересно как за границей..

Переговорил с персон.менеджером:
Все зависит от того - подписан у Альфы с банком/финучреждением, которому принадлежит банкомат, договор о неприменении комиса и т.д. В Украине такое почти со всеми банками есть, за границей в основном с крупными
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:35

  TylerTruman_ написав:якщо валюта рахунку грн., та валюта зняття грн., сума без виходу за ліміт, ... то в банкоматах українських банків без комісії, а в іноземних дочок можлива, правильно?

у нас в стране все банки украинские. некоторые с иностранным капиталом (частично или 100%)
сколько пользуюсь картами аллы - еще ни разу в Украине не попал на комисс банкомата. ну и все пишут на экране что банкомат не взымает комисс за выдачу налички.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:12

Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики :?:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:13

  TylerTruman_ написав:Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики :?:

есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:36

  TylerTruman_ написав:Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики :?:

В Україні гривню до 30000 в місяць знімаю з погорільйя...в любому банкоматі.
За Голос...наш голос
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