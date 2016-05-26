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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7202720372047205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:31

  VanKiss написав:Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?

если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41

Re: Альфа-Банк

Что за приколы посреди дня?Зображення
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:42

Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились :)

"Уши" вебманей засветились:

Зображення
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 13 чер, 2019 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:43

похоже со вчерашнего вечера никак не успокоятся
Смузисты шото находу прикручивают :(
С 5:00 до 8:00 как то тихо было, умаялись за вчера, мабуть
... а щас вот опять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:45

  clientage написав:
  VanKiss написав:Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?

если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день :(

онлайн это только в МАБе
в мобайле осталось по старому регламенту.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:46

  mephala написав:
  clientage написав:
  VanKiss написав:Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?

если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день :(

онлайн это только в МАБе
в мобайле осталось по старому регламенту.

... а може вот щас подправят и в апликухе :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50

  Вкладчик1234 написав:Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились :)

Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:53

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились :)

Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...

Это общий тренд :)

Раньше всё паковали в упаковку "блокчейн". Теперь в тренде "искусственный интеллект" :)

А что по факту - всем известно по лежащим сервисам. Не только в Альфе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...

Это общий тренд :)

Раньше всё паковали в упаковку "блокчейн". Теперь в тренде "искусственный интеллект" :)

А что по факту - всем известно по лежащим сервисам. Не только в Альфе


ИИ - это верно подмечено, только в стране подмены понятий, он настолько искусственен, насколько безобразен. Непонятно одно зачем ехать на квадратных колесах?
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ruvex
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