|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:31
VanKiss написав:
Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?
если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28452
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2279 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41
Что за приколы посреди дня?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8246
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1783 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:42
Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились
"Уши" вебманей засветились:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 13 чер, 2019 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8577
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6086 раз.
- Подякували: 2370 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:43
похоже со вчерашнего вечера никак не успокоятся
Смузисты шото находу прикручивают
С 5:00 до 8:00 как то тихо было, умаялись за вчера, мабуть
... а щас вот опять
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28452
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2279 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:45
clientage написав: VanKiss написав:
Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?
если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день
онлайн это только в МАБе
в мобайле осталось по старому регламенту.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4621
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:46
mephala написав: clientage написав: VanKiss написав:
Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?
если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день
онлайн это только в МАБе
в мобайле осталось по старому регламенту.
... а може вот щас подправят и в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28452
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2279 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50
Вкладчик1234 написав:
Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились
Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8246
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1783 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:53
ruvex написав: Вкладчик1234 написав:
Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились
Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
Это общий тренд
Раньше всё паковали в упаковку "блокчейн". Теперь в тренде "искусственный интеллект"
А что по факту - всем известно по лежащим сервисам. Не только в Альфе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8577
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6086 раз.
- Подякували: 2370 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00
Вкладчик1234 написав: ruvex написав:
Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
Это общий тренд
Раньше всё паковали в упаковку "блокчейн". Теперь в тренде "искусственный интеллект"
А что по факту - всем известно по лежащим сервисам. Не только в Альфе
ИИ - это верно подмечено, только в стране подмены понятий, он настолько искусственен, насколько безобразен. Непонятно одно зачем ехать на квадратных колесах?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8246
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1783 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34532
|4256299
|
|
|244
|48400
|
|
|12472
|1787767
|
Чет 13 чер, 2019 07:55
Doda
|