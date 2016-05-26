Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:31
VanKiss написав:
Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?
если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41
Что за приколы посреди дня?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:42
Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились
"Уши" вебманей засветились:
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Вкладчик1234
в Чет 13 чер, 2019 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:43
похоже со вчерашнего вечера никак не успокоятся
Смузисты шото находу прикручивают
С 5:00 до 8:00 как то тихо было, умаялись за вчера, мабуть
... а щас вот опять
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:45
clientage написав: VanKiss написав:
Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?
если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день
онлайн это только в МАБе
в мобайле осталось по старому регламенту.
mephala
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:46
mephala написав: clientage написав: VanKiss написав:
Через сколько примерно зачисляются средства на карту с Ощадного вклада, если зачислялись через приложение Альфамобайл?
если не в течение 15..20мин, то по регламенту 10-14-17 в рабочий день
онлайн это только в МАБе
в мобайле осталось по старому регламенту.
... а може вот щас подправят и в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50
Вкладчик1234 написав:
Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились
Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:53
ruvex написав: Вкладчик1234 написав:
Смузи скис на жаре, и гироборды разрядились
Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
Это общий тренд
Раньше всё паковали в упаковку "блокчейн". Теперь в тренде "искусственный интеллект"
А что по факту - всем известно по лежащим сервисам. Не только в Альфе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00
Вкладчик1234 написав: ruvex написав:
Когда уже альфа перестанет деградировать под видом хайтек-развития...
Это общий тренд
Раньше всё паковали в упаковку "блокчейн". Теперь в тренде "искусственный интеллект"
А что по факту - всем известно по лежащим сервисам. Не только в Альфе
ИИ - это верно подмечено, только в стране подмены понятий, он настолько искусственен, насколько безобразен. Непонятно одно зачем ехать на квадратных колесах?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13
EvgCapp написав: EvgCapp написав: TylerTruman_
У меня за почти год работы с платинум блеком не было ни разу комиса при снятии с банкомата, разумеется в пределах лимита и в Украине. Интересно как за границей..
Переговорил с персон.менеджером:
Все зависит от того - подписан у Альфы с банком/финучреждением, которому принадлежит банкомат, договор о неприменении комиса и т.д. В Украине такое почти со всеми банками есть, за границей в основном с крупными
итальянский Уникредит достаточно крупный и владеет 9,9% холдинга Альфы в Люксембурге и при этом по картам Альфы берёт комиссию 3 евро за операцию... так что особой логики в этом вопросе нет и лучше внимательно читать информацию на экране банкомата - нормальные банки как правило предупреждают о размере комиссии...
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