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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26
mephala написав: TylerTruman_ написав:
Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики
есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?
із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
#noFOMO
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