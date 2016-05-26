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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7203720472057206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26

  mephala написав:
  TylerTruman_ написав:Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики :?:

есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?

із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлень: 163
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  #<1 ... 7203720472057206
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