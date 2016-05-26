із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26
із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
#noFOMO
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:54
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:43
в этом не снимал. не знаю берет ли Коминвест комисс за снятие по чужим картам.
алла могла взять комисс только если вышли за лимит.
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