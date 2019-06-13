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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26
mephala написав: TylerTruman_ написав:
Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики
есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?
із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:54
Альфа-Банк Україна розіграє додаткові 50 000 грн на мрію
Альфа-Банк Україна продовжив дію акції «Мрія у подарунок» до 30 липня 2019 року, а значить клієнтів банку чекає додатковий розіграш сертифікату на суму 50 000 грн. Нагадаємо, що участь в акції автоматично беруть вкладники, які оформили депозит «Розумний» терміном на 3 місяці.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:43
TylerTruman_ написав: mephala написав: TylerTruman_ написав:
Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики
есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?
із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
в этом не снимал. не знаю берет ли Коминвест комисс за снятие по чужим картам.
алла могла взять комисс только если вышли за лимит.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:01
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:21
Кочевник написав:
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