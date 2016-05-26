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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7203720472057206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26

  mephala написав:
  TylerTruman_ написав:Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики :?:

есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?

із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:54

Альфа-Банк Україна розіграє додаткові 50 000 грн на мрію

Альфа-Банк Україна продовжив дію акції «Мрія у подарунок» до 30 липня 2019 року, а значить клієнтів банку чекає додатковий розіграш сертифікату на суму 50 000 грн. Нагадаємо, що участь в акції автоматично беруть вкладники, які оформили депозит «Розумний» терміном на 3 місяці.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:43

  TylerTruman_ написав:
  mephala написав:
  TylerTruman_ написав:Із комісією я раніше знімав, … а отЪ! через банкомати яких банків без комісії хотілося би конкретики :?:

есть комиссия банкомата а есть комиссия карты.
в каком банкомате и с какой карты снимали деньги с комисом?

із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)

в этом не снимал. не знаю берет ли Коминвест комисс за снятие по чужим картам.
алла могла взять комисс только если вышли за лимит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:01

Re: Альфа-Банк

Останній поїзд до всіх доїхав?
Кочевник
 
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  Кочевник написав:Останній поїзд до всіх доїхав?

Нет
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:18

Не могу понять, подскажите.
Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:11

  swan forever написав:Не могу понять, подскажите.
Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?

swan forever, доброе утро. Конвертация через доллар.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:33

Погашение кредитки

Коллеги правильно ли я понимаю, что если в мобильном приложение с пакетной карты сейчас (до 10 утра) провести погашение "Максимки" через кнопку "Пополнить карту" - то все проведется сегодняшним днем?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:46

Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка).
flawyer
 
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