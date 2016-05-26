із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26
із дебітної карти, банкомат Комінвестбанк, але це було уже давно (роки 2 назад)
#noFOMO
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:54
Альфа-Банк Україна розіграє додаткові 50 000 грн на мрію
Альфа-Банк Україна продовжив дію акції «Мрія у подарунок» до 30 липня 2019 року, а значить клієнтів банку чекає додатковий розіграш сертифікату на суму 50 000 грн. Нагадаємо, що участь в акції автоматично беруть вкладники, які оформили депозит «Розумний» терміном на 3 місяці.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:43
в этом не снимал. не знаю берет ли Коминвест комисс за снятие по чужим картам.
алла могла взять комисс только если вышли за лимит.
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:01
Re: Альфа-Банк
Останній поїзд до всіх доїхав?
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:21
Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:18
Не могу понять, подскажите.
Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:11
Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:33
Погашение кредитки
Коллеги правильно ли я понимаю, что если в мобильном приложение с пакетной карты сейчас (до 10 утра) провести погашение "Максимки" через кнопку "Пополнить карту" - то все проведется сегодняшним днем?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:46
Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка).
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