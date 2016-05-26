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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7205720672077208>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:20

  Flamingo написав:
  flawyer написав:Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка)

Спасибо. Это я и так знаю. Просто писали, что в мобильной версии реализовано погашение "день в день" - вот хочу потестить на маленькой сумме накануне РД :). Нашел 2 пути:
- в меню самой карты через кнопку "Пополнить карту";
- в меню "Платежи" через кнопку "Погасить кредитную карту".
Уважаемый представитель Альфа-банка - поясните пожалуйста, для того чтобы погашение кредитки прошло сегодняшним днем какой из этих двух кнопок нужно воспользоваться (или можно обеими)? И до которого часа это нужно сделать, чтобы все завершилось сегодня?
Заранее благодарю

Flamingo, добрый день. Обе кнопки работают идентично, пополнение в режиме офф-лайн, если пополнить до 17:00, то операция должна зачислиться этим же днем (но лучше, переуточню, ничего ли не поменялось и отпишусь).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:24

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
  flawyer написав:Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка)

Спасибо. Это я и так знаю. Просто писали, что в мобильной версии реализовано погашение "день в день" - вот хочу потестить на маленькой сумме накануне РД :). Нашел 2 пути:
- в меню самой карты через кнопку "Пополнить карту";
- в меню "Платежи" через кнопку "Погасить кредитную карту".
Уважаемый представитель Альфа-банка - поясните пожалуйста, для того чтобы погашение кредитки прошло сегодняшним днем какой из этих двух кнопок нужно воспользоваться (или можно обеими)? И до которого часа это нужно сделать, чтобы все завершилось сегодня?
Заранее благодарю

Flamingo, добрый день. Обе кнопки работают идентично, пополнение в режиме офф-лайн, если пополнить до 17:00, то операция должна зачислиться этим же днем (но лучше, переуточню, ничего ли не поменялось и отпишусь).

если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:27

  mephala написав:если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п

mephala, добрый день. Если это карта другого банка, все правильно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:32

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п

mephala, добрый день. Если это карта другого банка, все правильно.

просто в мобайле пункт меню называется "с карты другого банка"
если это будет карта действительно другого банка то регламент понятен.
а если туда вбить реквизиты карты алльфы? система пойдет по стандартному п2п или пойдет по пути внутрибанковского платежа между счетами? или вообще выплюнет и скажет что сам дурак - сказано же картой другого банка.

ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра :mrgreen:
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 14 чер, 2019 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:44

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п

mephala, добрый день. Если это карта другого банка, все правильно.

просто в мобайле пункт меню называется "с карты другого банка"
если это будет карта действительно другого банка то регламент понятен.
а если туда вбить реквизиты карты алльфы? система пойдет по стандартному п2п или пойдет по пути внутрибанковского платежа между счетами?

ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра :mrgreen:

Если использовать функцию "с карты другого банка" и вводить реквизиты карты Альфы, сработает р2р.

ЗЫ
я тоже сделала так же, будем смотреть вместе :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:46

  Alfa_Bank написав:Если использовать функцию "с карты другого банка" и вводить реквизиты карты Альфы, сработает р2р.

так тогда пункт нужно назвать "с другой карты" или "любой картой" что бы не вводить в смущение.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:00

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Если использовать функцию "с карты другого банка" и вводить реквизиты карты Альфы, сработает р2р.

так тогда пункт нужно назвать "с другой карты" или "любой картой" что бы не вводить в смущение.

Вроде, не логично в поле "с карты другого банка" вводить реквизиты этого же банка. Но при удобном случае обсудим с поддержкой такой вариант.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:15

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Если использовать функцию "с карты другого банка" и вводить реквизиты карты Альфы, сработает р2р.

так тогда пункт нужно назвать "с другой карты" или "любой картой" что бы не вводить в смущение.

Вроде, не логично в поле "с карты другого банка" вводить реквизиты этого же банка. Но при удобном случае обсудим с поддержкой такой вариант.

а как тогда пополнить с карты соседа если он вытащит аллыну?
ну если следовать логике пунктов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:25

Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?
mephala
 
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