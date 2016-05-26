Flamingo написав:

flawyer написав: Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка) Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка)

Спасибо. Это я и так знаю. Просто писали, что в мобильной версии реализовано погашение "день в день" - вот хочу потестить на маленькой сумме накануне РД. Нашел 2 пути:- в меню самой карты через кнопку "Пополнить карту";- в меню "Платежи" через кнопку "Погасить кредитную карту".Уважаемый представитель Альфа-банка - поясните пожалуйста, для того чтобы погашение кредитки прошло сегодняшним днем какой из этих двух кнопок нужно воспользоваться (или можно обеими)? И до которого часа это нужно сделать, чтобы все завершилось сегодня?Заранее благодарю