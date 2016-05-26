flawyer написав:Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка)
Спасибо. Это я и так знаю. Просто писали, что в мобильной версии реализовано погашение "день в день" - вот хочу потестить на маленькой сумме накануне РД . Нашел 2 пути: - в меню самой карты через кнопку "Пополнить карту"; - в меню "Платежи" через кнопку "Погасить кредитную карту". Уважаемый представитель Альфа-банка - поясните пожалуйста, для того чтобы погашение кредитки прошло сегодняшним днем какой из этих двух кнопок нужно воспользоваться (или можно обеими)? И до которого часа это нужно сделать, чтобы все завершилось сегодня? Заранее благодарю
Flamingo, добрый день. Обе кнопки работают идентично, пополнение в режиме офф-лайн, если пополнить до 17:00, то операция должна зачислиться этим же днем (но лучше, переуточню, ничего ли не поменялось и отпишусь).
flawyer написав:Flamingo вряд ли, лучше пополнение счета онлайн в десктопной версии или платеж по реквизитам там же (раздел платежи - клиенту Альфа-банка)
Спасибо. Это я и так знаю. Просто писали, что в мобильной версии реализовано погашение "день в день" - вот хочу потестить на маленькой сумме накануне РД . Нашел 2 пути: - в меню самой карты через кнопку "Пополнить карту"; - в меню "Платежи" через кнопку "Погасить кредитную карту". Уважаемый представитель Альфа-банка - поясните пожалуйста, для того чтобы погашение кредитки прошло сегодняшним днем какой из этих двух кнопок нужно воспользоваться (или можно обеими)? И до которого часа это нужно сделать, чтобы все завершилось сегодня? Заранее благодарю
Flamingo, добрый день. Обе кнопки работают идентично, пополнение в режиме офф-лайн, если пополнить до 17:00, то операция должна зачислиться этим же днем (но лучше, переуточню, ничего ли не поменялось и отпишусь).
если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п
mephala написав:если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п
mephala, добрый день. Если это карта другого банка, все правильно.
просто в мобайле пункт меню называется "с карты другого банка" если это будет карта действительно другого банка то регламент понятен. а если туда вбить реквизиты карты алльфы? система пойдет по стандартному п2п или пойдет по пути внутрибанковского платежа между счетами? или вообще выплюнет и скажет что сам дурак - сказано же картой другого банка.
ЗЫ закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 14 чер, 2019 08:45, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:если пополнить картой другого банка то 100% пойдет по стандартному регламенту п2п
mephala, добрый день. Если это карта другого банка, все правильно.
просто в мобайле пункт меню называется "с карты другого банка" если это будет карта действительно другого банка то регламент понятен. а если туда вбить реквизиты карты алльфы? система пойдет по стандартному п2п или пойдет по пути внутрибанковского платежа между счетами?
ЗЫ закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра
Если использовать функцию "с карты другого банка" и вводить реквизиты карты Альфы, сработает р2р.