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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:39
mephala написав:
а как тогда пополнить с карты соседа если он вытащит аллыну?
ну если следовать логике пунктов.
Логично, спасибо
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:51
mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?
Судя по всему именно это и планируют.
Пипец. Зато исправно шлют спам про вход в МАБ.
Фееричские смузихльобы.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:57
mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?
В планах: у клиента будет возможность выбрать - придумать логин либо просто ввести номер телефона.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:02
Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?
В планах: у клиента будет возможность выбрать - придумать логин либо просто ввести номер телефона.
если клиент уже входит по логину - вход по номеру телефона отключается наглухо?
или мошенник уведя номер телефона сможет воспользоваться этим как альтернативным входом?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:10
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?
В планах: у клиента будет возможность выбрать - придумать логин либо просто ввести номер телефона.
если клиент уже входит по логину - вход по номеру телефона отключается наглухо?
или мошенник уведя номер телефона сможет воспользоваться этим как альтернативным входом?
Таких деталей пока не известно, все в разработке. Но в любом случае, вопрос безопасности будет учтен.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:10
mephala написав:
ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра
короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту:
Card to Card Payment
феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал.
как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.
ЗЫ
офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:36
mephala написав: mephala написав:
ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра
короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту:
Card to Card Payment
феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал.
как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.
ЗЫ
офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?
Я думаю, нам надо еще подождать поезд.
ЗЫ
О вопросе помню, но пока ответ не поступал, срок ставили лето-осень; как только будет известно, отпишусь. Да и в оф.правила программы лояльности добавим.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:39
Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30
Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:44
M-Audio
в мене був подібний кейс,
списало пару юсд центів
кушать оч. хочтся
очевидно що мають ще бути крім умов безкоштовного використання карток в пакеті ще й рух коштів.. хоча б раз на рік
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greenozon
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:48
greenozon написав:M-Audio
в мене був подібний кейс,
списало пару юсд центів
кушать оч. хочтся
очевидно що мають ще бути крім умов безкоштовного використання карток в пакеті ще й рух коштів.. хоча б раз на рік
Хрен им. Вынесу сейчас всё под ноль.
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П'ят 14 чер, 2019 10:46
green
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