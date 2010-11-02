RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7206720772087209>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:39

  mephala написав:а как тогда пополнить с карты соседа если он вытащит аллыну?
ну если следовать логике пунктов.

Логично, спасибо :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:51

  mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?

Судя по всему именно это и планируют.
Пипец. Зато исправно шлют спам про вход в МАБ.
Фееричские смузихльобы.
curiousobro
 
Повідомлень: 2076
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:57

  mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?

В планах: у клиента будет возможность выбрать - придумать логин либо просто ввести номер телефона.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:02

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?

В планах: у клиента будет возможность выбрать - придумать логин либо просто ввести номер телефона.

если клиент уже входит по логину - вход по номеру телефона отключается наглухо?
или мошенник уведя номер телефона сможет воспользоваться этим как альтернативным входом?
mephala
 
Повідомлень: 4630
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:10

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?

В планах: у клиента будет возможность выбрать - придумать логин либо просто ввести номер телефона.

если клиент уже входит по логину - вход по номеру телефона отключается наглухо?
или мошенник уведя номер телефона сможет воспользоваться этим как альтернативным входом?

Таких деталей пока не известно, все в разработке. Но в любом случае, вопрос безопасности будет учтен.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:10

  mephala написав:ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра :mrgreen:

короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту:
Card to Card Payment
феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал.
как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.

ЗЫ
офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?
mephala
 
Повідомлень: 4630
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:36

  mephala написав:
  mephala написав:ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра :mrgreen:

короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту:
Card to Card Payment
феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал.
как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.

ЗЫ
офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?

Я думаю, нам надо еще подождать поезд.

ЗЫ
О вопросе помню, но пока ответ не поступал, срок ставили лето-осень; как только будет известно, отпишусь. Да и в оф.правила программы лояльности добавим.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:39

Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30

Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?
M-Audio
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 23.03.11
Подякував: 253 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:44

M-Audio

в мене був подібний кейс,

списало пару юсд центів :)
кушать оч. хочтся :)

очевидно що мають ще бути крім умов безкоштовного використання карток в пакеті ще й рух коштів.. хоча б раз на рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5311
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:48

  greenozon написав:M-Audio

в мене був подібний кейс,

списало пару юсд центів :)
кушать оч. хочтся :)

очевидно що мають ще бути крім умов безкоштовного використання карток в пакеті ще й рух коштів.. хоча б раз на рік

Хрен им. Вынесу сейчас всё под ноль.
M-Audio
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 23.03.11
Подякував: 253 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7206720772087209>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, MostWanted і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 639, 640, 641
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6406 1492625
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 11:29
Інкогніто
А-Банк 1 ... 1250, 1251, 1252
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12512 1790239
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 11:27
ridibunda666
Банк Глобус 1 ... 496, 497, 498
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4973 668949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 10:46
green

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3850)
14.06.2019 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.