M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30
Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко. Денег очень хочется, или как?
M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Я ж и говорю - напёрсточники.
Могу ошибиться, но кажется эта фича от Аллы лечится забрасыванием остатка на дох.сейф
mephala написав:ЗЫ закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра
короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту: Card to Card Payment феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал. как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.
ЗЫ офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?
Я думаю, нам надо еще подождать поезд.
Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010" Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё? Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы