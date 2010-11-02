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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7206720772087209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:50

  M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30

Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?

M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:02

  Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.


Я ж и говорю - напёрсточники.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:05

  M-Audio написав:Хрен им. Вынесу сейчас всё под ноль.

из-за десяти гривен комиссии? :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:09

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.


Я ж и говорю - напёрсточники.

Могу ошибиться, но кажется эта фича от Аллы лечится забрасыванием остатка на дох.сейф
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:12

Угу угу)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:39

Re: Альфа-Банк

Amazon у аллы, тоже, как книги проходит?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:40

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  mephala написав:ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра :mrgreen:

короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту:
Card to Card Payment
феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал.
как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.

ЗЫ
офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?

Я думаю, нам надо еще подождать поезд.

Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010"
Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё?
Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы :) Зображення
Flamingo
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