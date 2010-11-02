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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7207720872097210>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:50

  M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30

Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?

M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:02

  Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.


Я ж и говорю - напёрсточники.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:05

  M-Audio написав:Хрен им. Вынесу сейчас всё под ноль.

из-за десяти гривен комиссии? :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:09

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.


Я ж и говорю - напёрсточники.

Могу ошибиться, но кажется эта фича от Аллы лечится забрасыванием остатка на дох.сейф
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:12

Угу угу)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:39

Re: Альфа-Банк

Amazon у аллы, тоже, как книги проходит?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:40

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  mephala написав:ЗЫ
закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра :mrgreen:

короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту:
Card to Card Payment
феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал.
как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.

ЗЫ
офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?

Я думаю, нам надо еще подождать поезд.

Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010"
Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё?
Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы :) Зображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:56

  M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30

Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?

ну так это давно известно как лечится.
или на сдох перекинуть хвост или на ощадник. или завести еще денежек - там есть условие выше какого остатка не откусывают.
а так все согласно тарифов. не подкопаешся.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:23

Alfa_Bank

можете підказати коли відновлять спалене відділення у Львові на площі Rороля Данила?
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:39

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.


Я ж и говорю - напёрсточники.

Могу ошибиться, но кажется эта фича от Аллы лечится забрасыванием остатка на дох.сейф

Факта завершения - открытия депозита раз на 5 месяцев не достаточно?
Пенс
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