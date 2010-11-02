M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30
Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко. Денег очень хочется, или как?
M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Я ж и говорю - напёрсточники.
Могу ошибиться, но кажется эта фича от Аллы лечится забрасыванием остатка на дох.сейф
mephala написав:ЗЫ закинул с комфорта на тревел десяточку через пункт "со своего счета". посмотрим как зайдет поезд в 10 утра
короче все как всегда у смузистов. пишут что перевод между счетами в мобайле а по факту: Card to Card Payment феерические идиоты. поезд в 10 часов логично не приехал. как раньше не пользовался мобайлом так и дальше не вижу смысла ним пользоваться кроме как поиграться с орехами.
ЗЫ офпреду. вы часом не выяснили что значит термин "операция" в мобайле что бы не сгорели накопленные баллы по тревелу?
Я думаю, нам надо еще подождать поезд.
Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010" Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё? Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы
M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30
Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко. Денег очень хочется, или как?
ну так это давно известно как лечится. или на сдох перекинуть хвост или на ощадник. или завести еще денежек - там есть условие выше какого остатка не откусывают. а так все согласно тарифов. не подкопаешся.
Alfa_Bank написав:M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
Я ж и говорю - напёрсточники.
Могу ошибиться, но кажется эта фича от Аллы лечится забрасыванием остатка на дох.сейф
Факта завершения - открытия депозита раз на 5 месяцев не достаточно?