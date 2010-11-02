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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7207720872097210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:44

  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30

Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?

M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.


А яка ежемесячная плата за пакет Ультра,якщо на рахунку більше 160К
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:52

  Flamingo написав:Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010"
Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё?
Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы :)

Flamingo, я все еще надеюсь и подожду до 15:00. Но у вас ведь РД, так что лучше не рисковать. Ну или, если что, то верну вам списанные % и РКО, так как сама не уверена.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:54

  greenozon написав:Alfa_Bank

можете підказати коли відновлять спалене відділення у Львові на площі Rороля Данила?
дякую

greenozon, доброго дня. Плануємо, що відділення почне працювати до кінця поточного місяця.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 14 чер, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:57

  Пенс написав:Факта завершения - открытия депозита раз на 5 месяцев не достаточно?

Пенс, добрый день. Если верно вас поняла, то открытия депозита со счета и возврата суммы с депозита на счет раз на 5 месяцев достаточно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:02

  Alfa_Bank написав:
  Пенс написав:Факта завершения - открытия депозита раз на 5 месяцев не достаточно?

Пенс, добрый день. Если верно вас поняла, то открытия депозита со счета и возврата суммы с депозита на счет раз на 5 месяцев достаточно.

Да, все верно.
Спасибо.
Пенс
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:23

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010"
Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё?
Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы :)

Flamingo, я все еще надеюсь и подожду до 15:00. Но у вас ведь РД, так что лучше не рисковать. Ну или, если что, то верну вам списанные % и РКО, так как сама не уверена.

Хороший Вы Человек!
В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт :).
Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:37

  Flamingo написав:Хороший Вы Человек!
В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт :).
Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)

Тогда остается ждать...
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