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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:44
Alfa_Bank написав: M-Audio написав:
Ну вот как называется вот это вот?
Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,30
Это в долларах. Пакет ультра, условие бесплатности выполнено, карта привязана для выплаты депозитов, которые, естественно, осуществляются весьма редко.
Денег очень хочется, или как?
M-Audio, добрый день. Комиссия за неактивный счет и ежемесячная плата за пакет - это два разных пункта тарифов. Комиссия за неактивный счет списывается, если по счету за последние 180 дней нет активных операций.
А яка ежемесячная плата за пакет Ультра,якщо на рахунку більше 160К
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:52
Flamingo написав:
Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010"
Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё?
Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы
Flamingo, я все еще надеюсь и подожду до 15:00. Но у вас ведь РД, так что лучше не рисковать. Ну или, если что, то верну вам списанные % и РКО, так как сама не уверена.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:54
greenozon написав:Alfa_Bank
можете підказати коли відновлять спалене відділення у Львові на площі Rороля Данила?
дякую
greenozon, доброго дня. Плануємо, що відділення почне працювати до кінця поточного місяця.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 14 чер, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:57
Пенс написав:
Факта завершения - открытия депозита раз на 5 месяцев не достаточно?
Пенс, добрый день. Если верно вас поняла, то открытия депозита со счета и возврата суммы с депозита на счет раз на 5 месяцев достаточно.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:02
Alfa_Bank написав: Пенс написав:
Факта завершения - открытия депозита раз на 5 месяцев не достаточно?
Пенс, добрый день. Если верно вас поняла, то открытия депозита со счета и возврата суммы с депозита на счет раз на 5 месяцев достаточно.
Да, все верно.
Спасибо.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:23
Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
Ну у меня в мабе статус поменялся на завершён. Но в выписке по Максимке в графе дата проведения пишет "блокировка". Ну и назначение не изменилось - по прежнему все латиницей "Card to Card Payment – Urgent - ALFA BANK AUTHOR QUER UAH, 9, MOSKOVSKIYI AVE., Kyiv, UKR, MCC 6010"
Ув. представитель как считаете имеет ли смысл ждать ещё?
Смущает, что маб пишет дата проводки 14, а дата зачисления 18. Это возможно? Провести проводку, но не зачислить деньги. Моя основная специальность бух. учёт и АХД - если бы я подобное сказал преподаватель - институт не закончил бы
Flamingo, я все еще надеюсь и подожду до 15:00. Но у вас ведь РД, так что лучше не рисковать. Ну или, если что, то верну вам списанные % и РКО, так как сама не уверена.
Хороший Вы Человек!
В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт
.
Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:37
Flamingo написав:
Хороший Вы Человек!
В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт
.
Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)
Тогда остается ждать...
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П'ят 14 чер, 2019 10:46
green
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