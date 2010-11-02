В этом то и вопрос
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:51
В этом то и вопрос
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:04
Это связано с техническими особенностями обработки платежа. Если платеж совершен до 17:00 банковского дня, он обязательно будет отправлен получателю в тот же день.
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