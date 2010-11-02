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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7208720972107211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:51

  Alfa_Bank написав:Что имеется ввиду под «датой зачисления» в квитанции из раздела "все операции" дополнительно уточню.

В этом то и вопрос
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:04

  mustbe написав:И, раз уж зашла речь про ликбез, - хотелось бы прояснить ситуацию с эстонским регламентом 10-14-17.
Ему есть какое то разумное объяснение ?
Ну, типа, какие-то технические ограничения или что-то вроде этого ?
Или банальный пофигизм банка на удобства клиента ?
Почему то, что другие банки умеют делать в течение получаса, Альфа делает всего три раза в день, да и то - не всегда ?

Как я понимаю - там зашедулен некий скрипт, который пуляет весь накопившийся пул.
Если да - почему он не может отрабатывать ежечасно ?

Понимаю, что никто ничего менять не будет, пипл хавает.
Несколько раз в последнее время столкнулся с тем, что последняя электричка не уходит, или уходит слишком поздно.
Кстати - когда ? Через час ? То есть из 10-14-17 получаем 11-15-18 ?

Для себя принял решение полностью отказаться от станции "Алла".
Гораздо проще отправить поезд и через час-два убедиться в том, что он доехал, чем подстраиваться под расписание, которое и неудобно и не всегда работает.
Особенно это актуально перед длинными выходными.

Просто хочу понять: как инновационный Альфа-Диджитал объясняет этот идиотизм ?

Это связано с техническими особенностями обработки платежа. Если платеж совершен до 17:00 банковского дня, он обязательно будет отправлен получателю в тот же день.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7208720972107211
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