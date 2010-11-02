mustbe написав:

И, раз уж зашла речь про ликбез, - хотелось бы прояснить ситуацию с эстонским регламентом 10-14-17.Ему есть какое то разумное объяснение ?Ну, типа, какие-то технические ограничения или что-то вроде этого ?Или банальный пофигизм банка на удобства клиента ?Почему то, что другие банки умеют делать в течение получаса, Альфа делает всего три раза в день, да и то - не всегда ?Как я понимаю - там зашедулен некий скрипт, который пуляет весь накопившийся пул.Если да - почему он не может отрабатывать ежечасно ?Понимаю, что никто ничего менять не будет, пипл хавает.Несколько раз в последнее время столкнулся с тем, что последняя электричка не уходит, или уходит слишком поздно.Кстати - когда ? Через час ? То есть из 10-14-17 получаем 11-15-18 ?Для себя принял решение полностью отказаться от станции "Алла".Гораздо проще отправить поезд и через час-два убедиться в том, что он доехал, чем подстраиваться под расписание, которое и неудобно и не всегда работает.Особенно это актуально перед длинными выходными.Просто хочу понять: как инновационный Альфа-Диджитал объясняет этот идиотизм ?