|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:51
Alfa_Bank написав:
Что имеется ввиду под «датой зачисления» в квитанции из раздела "все операции" дополнительно уточню.
В этом то и вопрос
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:04
mustbe написав:
И, раз уж зашла речь про ликбез, - хотелось бы прояснить ситуацию с эстонским регламентом 10-14-17.
Ему есть какое то разумное объяснение ?
Ну, типа, какие-то технические ограничения или что-то вроде этого ?
Или банальный пофигизм банка на удобства клиента ?
Почему то, что другие банки умеют делать в течение получаса, Альфа делает всего три раза в день, да и то - не всегда ?
Как я понимаю - там зашедулен некий скрипт, который пуляет весь накопившийся пул.
Если да - почему он не может отрабатывать ежечасно ?
Понимаю, что никто ничего менять не будет, пипл хавает.
Несколько раз в последнее время столкнулся с тем, что последняя электричка не уходит, или уходит слишком поздно.
Кстати - когда ? Через час ? То есть из 10-14-17 получаем 11-15-18 ?
Для себя принял решение полностью отказаться от станции "Алла".
Гораздо проще отправить поезд и через час-два убедиться в том, что он доехал, чем подстраиваться под расписание, которое и неудобно и не всегда работает.
Особенно это актуально перед длинными выходными.
Просто хочу понять: как инновационный Альфа-Диджитал объясняет этот идиотизм ?
Это связано с техническими особенностями обработки платежа. Если платеж совершен до 17:00 банковского дня, он обязательно будет отправлен получателю в тот же день.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6477
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:41
Alfa_Bank написав:
Это связано с техническими особенностями обработки платежа. Если платеж совершен до 17:00 банковского дня, он обязательно будет отправлен получателю в тот же день.
Печаль в том, что если сделать платёж в 14:05, то он будет отправлен в районе 18:00, и далеко не все успеют его принять.
Ладно, не проблема, будем юзать нормальные банки, которые умеют делать нормально то, что от них требуется, а не прикрываются мифическими "техническими особенностями обработки платежа"
.
Есть люди со спец.потребностями.
Есть люди с синдромом Дауна.
А оказывается - есть ещё и банки с синдромом ТООП )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:13
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Это связано с техническими особенностями обработки платежа. Если платеж совершен до 17:00 банковского дня, он обязательно будет отправлен получателю в тот же день.
Печаль в том, что если сделать платёж в 14:05, то он будет отправлен в районе 18:00, и далеко не все успеют его принять.
Ладно, не проблема, будем юзать нормальные банки, которые умеют делать нормально то, что от них требуется, а не прикрываются мифическими "техническими особенностями обработки платежа"
.
Есть люди со спец.потребностями.
Есть люди с синдромом Дауна.
А оказывается - есть ещё и банки с синдромом ТООП )
Наверняка работают еще через файловый режим СЭП
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:50
curiousobro написав:
Наверняка работают еще через файловый режим СЭП
Так это - не "технические особенности".
Это - консерватизм, непрофессионализм и пофигизм
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:56
mustbe написав:
Кстати - когда ? Через час ? То есть из 10-14-17 получаем 11-15-18 ?
шо там сегодня? опять шото не уехало вовремя?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2684
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:01
mustbe
справедливости ради стоит отметить, что "самый инновационный" зеленый банк отправляет СЭПы не то что три раза в день - он их вообще отправляет только на сл. день после дня его создания.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36038
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5727 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:02
uaprofi написав:
шо там сегодня? опять шото не уехало вовремя?
Понятия не имею, я уже это днище не юзаю.
Поезд, ушедший в 15 часов уже в 17 часов прибыл по адресу. Не из Аллы, разумеется.
А те, кто с пониманием относится к ТООП - пусть ждут вторника )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:03
IMPRINTER написав:mustbe
справедливости ради стоит отметить, что "самый инновационный" зеленый банк отправляет СЭПы не то что три раза в день - он их вообще отправляет только на сл. день после дня его создания.
разбалывали народ - иш ты мало им трижды в день )
могут и на 3-й день отправлять)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2684
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:03
IMPRINTER написав:mustbe
справедливости ради стоит отметить, что "самый инновационный" зеленый банк отправляет СЭПы не то что три раза в день - он их вообще отправляет только на сл. день после дня его создания.
Так надо равняться на лидеров, а не на лузеров, не ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12521
|1790815
|
П'ят 14 чер, 2019 17:06
klug
|
|6407
|1492751
|
|
|4973
|669061
|
П'ят 14 чер, 2019 10:46
green
|