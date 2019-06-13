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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7209721072117212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:mustbe
справедливости ради стоит отметить, что "самый инновационный" зеленый банк отправляет СЭПы не то что три раза в день - он их вообще отправляет только на сл. день после дня его создания.

Так надо равняться на лидеров, а не на лузеров, не ?

ну так в каждом банке что то лучше. что то хуже.
мы потому тут и тусуемся что бы выбрать самое лучшее из всех банков.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:18

  swan forever написав:Не могу понять, подскажите.
Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?

Не вздумайте платить Максимкой за границей. Всьо. Для расчета за кордоном карта умерла. Введены заградительные курсы валют по картам. Теперь даже курсы приват лучше. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:45

  Олег1964 написав:
  swan forever написав:Не могу понять, подскажите.
Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?

Не вздумайте платить Максимкой за границей. Всьо. Для расчета за кордоном карта умерла. Введены заградительные курсы валют по картам. Теперь даже курсы приват лучше. :|

Вы о курсе блокировки или курсе списания?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:33

  Bosstone написав:
  Олег1964 написав:
  swan forever написав:Не могу понять, подскажите.
Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?

Не вздумайте платить Максимкой за границей. Всьо. Для расчета за кордоном карта умерла. Введены заградительные курсы валют по картам. Теперь даже курсы приват лучше. :|

Вы о курсе блокировки или курсе списания?

Разницы уже нет.
Смотрите на сайте банка курсы валют: теперь есть курсы онлайн обмена, курсы в отделениях и курсы валют по картам. Курсы валют по картам просто нереальные. В мобильном приложении курсы валют по картам не показывают.
И это с июня этого года. Попал неплохо, а до этого Максимка успешно три года пользовалась за границей из-за лучших курсов.
Олег1964
 
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  #<1 ... 7209721072117212
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