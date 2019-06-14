Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:50

IMPRINTER написав: mustbe



справедливости ради стоит отметить, что "самый инновационный" зеленый банк отправляет СЭПы не то что три раза в день - он их вообще отправляет только на сл. день после дня его создания. справедливости ради стоит отметить, что "самый инновационный" зеленый банк отправляет СЭПы не то что три раза в день - он их вообще отправляет только на сл. день после дня его создания.

Ну если уж отмечать по справедливости то надо заметить что юрикам "самый инновационный" зеленый банк не рискует отправлять деньгу на следующий день - отправляет день в день. Ну а раз "пипл хавает" то почему этим и не воспользоваться. В принципе по той же причине и в Алле "эстонский регламент". На моей "последней работе" один из программных комплексов не трогали с 90-х. Потому как база данных тянулась еще с 1996 года - все было в DOSe никого из старых разработчиков не осталось, а новые в эту древнюю хренотень боялись лезть потому как "архивы - наше всё". Но пришла молодая кАманда - сказала - та ну наХ эти архивы - все разламали - написали новое - под планшеты - все красиво - все летает. Было бы желание. Все сделать можно. Если что-то не делается - это кому-то выгодно. Привату - задерживать на банкновский день клиентские платежи, Алле - эстонский регламент, и т.д., и т.п.