Не, я "план" не курю поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:13
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:30
Ну Вот и дождались... Утреннее мое гашение через мобайл - так и не прошло - висит блокировка. Перевод по номеру счета - естественно загасил большую часть задолженности (я его специально сделал меньше полной суммы долга, чтобы если проведутся обе суммы - видеть это). Но система уже нарисовала мне на завтра к погашению "красным" 19,98 - значит провелась только более поздняя "вторая сумма". Спишется еще одна копейка за % - итого будет 19,99, которые после того как проведется во вторник более ранняя сумма - исчезнет и по карте будет небольшой плюс. Но сейчас остаток выглядит немножко сюрреалистично - полностью доступен кредитный лимит + система показывает почти 200 грн. "своих" на карте, но и горит "обязательный платеж - 19,98". Чудеса!
Но вывод очевиден - для гашения в РД - мобайл по прежнему не годиЦЦа . Хотя я испытал пока только один из двух возможных способов, но тестировать второй - желания нету. С этой точки Тас2Ю - и удобнее, и полезнее - там таки гашение "по кнопке" проходит "день в день" и без особых заморочек.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:46
Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.
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