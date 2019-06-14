Не, я "план" не курю поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:13
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:30
Ну Вот и дождались... Утреннее мое гашение через мобайл - так и не прошло - висит блокировка. Перевод по номеру счета - естественно загасил большую часть задолженности (я его специально сделал меньше полной суммы долга, чтобы если проведутся обе суммы - видеть это). Но система уже нарисовала мне на завтра к погашению "красным" 19,98 - значит провелась только более поздняя "вторая сумма". Спишется еще одна копейка за % - итого будет 19,99, которые после того как проведется во вторник более ранняя сумма - исчезнет и по карте будет небольшой плюс. Но сейчас остаток выглядит немножко сюрреалистично - полностью доступен кредитный лимит + система показывает почти 200 грн. "своих" на карте, но и горит "обязательный платеж - 19,98". Чудеса!
Но вывод очевиден - для гашения в РД - мобайл по прежнему не годиЦЦа . Хотя я испытал пока только один из двух возможных способов, но тестировать второй - желания нету. С этой точки Тас2Ю - и удобнее, и полезнее - там таки гашение "по кнопке" проходит "день в день" и без особых заморочек.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:46
Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:50
Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой).
никому не верю
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:52
Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса).
РД - 16-е.
Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ?
Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ?
Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ?
Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:53
Гасите заблаговременно и не будет овощных смуззи и прочей бестолковщины. Есть время и деньги,зачем риски и уныние ??
никому не верю
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:56
у аллы все определяет дата проводки.
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:35
Я писал ранее - у банковских работников один из принципов - платить как можно позже. Риски? Без них скучно. Да и какие это риски - 60 грн. абонки? (которые к тому же я ни разу еще и не платил). Уныние? Возможно оно присуще таким людям как Вы - лично я жизнью - наслаждаюсь.
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:47
Принцип дурачка приходится включать, когда не пойму что оппонент конкретно от меня хочет. Я никогда не отказывался что работал почти 24 года в БСУ. И планов у меня было много и самых разных - от производственных (сделать столько то за такой период времени) или обязательных к конкретной дате (решить "проблему 2000" в отдельно взятом банке до 31.12.1999) до витиевато-неконкретных (до утра придумать что-нибудь такое чего никогда и нигде еще не было, связанное с обращением инвестиционных монет - пусть это будет даже из разряда ненаучной фантастики). Но самое смешное правда не могу понять почему я должен что-то писать о каких бы то ни было "планах" (которых в банках и правда множество разнообразных и я правда не могу понять о чем была речь) да и еще по просьбе человека, который из каких-то лишь ему известных мотивов личной неприязни постоянно меня тролит...
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