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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7210721172127213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:13

Re: Альфа-Банк

  sens написав:Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать
Не, я "план" не курю :) поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:30

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Хороший Вы Человек!
В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт :).
Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)

Тогда остается ждать...

Ну Вот и дождались... Утреннее мое гашение через мобайл - так и не прошло - висит блокировка. Перевод по номеру счета - естественно загасил большую часть задолженности (я его специально сделал меньше полной суммы долга, чтобы если проведутся обе суммы - видеть это). Но система уже нарисовала мне на завтра к погашению "красным" 19,98 - значит провелась только более поздняя "вторая сумма". Спишется еще одна копейка за % - итого будет 19,99, которые после того как проведется во вторник более ранняя сумма - исчезнет и по карте будет небольшой плюс. Но сейчас остаток выглядит немножко сюрреалистично - полностью доступен кредитный лимит + система показывает почти 200 грн. "своих" на карте, но и горит "обязательный платеж - 19,98". Чудеса! :mrgreen:
Но вывод очевиден - для гашения в РД - мобайл по прежнему не годиЦЦа :( . Хотя я испытал пока только один из двух возможных способов, но тестировать второй - желания нету. С этой точки Тас2Ю - и удобнее, и полезнее - там таки гашение "по кнопке" проходит "день в день" и без особых заморочек.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:46

Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:50

  Flamingo написав:
  sens написав:Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать
Не, я "план" не курю :) поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.

Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой).
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:52

Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса).
РД - 16-е.
Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ?
Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ?
Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ?
Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:53

  mephala написав:Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.

Гасите заблаговременно и не будет овощных смуззи и прочей бестолковщины. Есть время и деньги,зачем риски и уныние ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:56

  mustbe написав:Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса).
РД - 16-е.
Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ?
Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ?
Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ?
Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?

у аллы все определяет дата проводки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:35

  sens написав:
  mephala написав:Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.

Гасите заблаговременно и не будет овощных смуззи и прочей бестолковщины. Есть время и деньги,зачем риски и уныние ??

Я писал ранее - у банковских работников один из принципов - платить как можно позже. Риски? Без них скучно. Да и какие это риски - 60 грн. абонки? (которые к тому же я ни разу еще и не платил). Уныние? Возможно оно присуще таким людям как Вы - лично я жизнью - наслаждаюсь.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:47

  sens написав:
  Flamingo написав:
  sens написав:Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать
Не, я "план" не курю :) поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.

Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой).

Принцип дурачка приходится включать, когда не пойму что оппонент конкретно от меня хочет. Я никогда не отказывался что работал почти 24 года в БСУ. И планов у меня было много и самых разных - от производственных (сделать столько то за такой период времени) или обязательных к конкретной дате (решить "проблему 2000" в отдельно взятом банке до 31.12.1999) до витиевато-неконкретных (до утра придумать что-нибудь такое чего никогда и нигде еще не было, связанное с обращением инвестиционных монет - пусть это будет даже из разряда ненаучной фантастики). Но самое смешное правда не могу понять почему я должен что-то писать о каких бы то ни было "планах" (которых в банках и правда множество разнообразных и я правда не могу понять о чем была речь) да и еще по просьбе человека, который из каких-то лишь ему известных мотивов личной неприязни постоянно меня тролит... :oops:
Flamingo
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