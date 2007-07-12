Додано: Суб 15 чер, 2019 08:47

sens написав: Flamingo написав: sens написав: Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать Не, я "план" не курю поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал. Не, я "план" не курюпоэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.

Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой). Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой).

Принцип дурачка приходится включать, когда не пойму что оппонент конкретно от меня хочет. Я никогда не отказывался что работал почти 24 года в БСУ. И планов у меня было много и самых разных - от производственных (сделать столько то за такой период времени) или обязательных к конкретной дате (решить "проблему 2000" в отдельно взятом банке до 31.12.1999) до витиевато-неконкретных (до утра придумать что-нибудь такое чего никогда и нигде еще не было, связанное с обращением инвестиционных монет - пусть это будет даже из разряда ненаучной фантастики). Но самое смешное правда не могу понять почему я должен что-то писать о каких бы то ни было "планах" (которых в банках и правда множество разнообразных и я правда не могу понять о чем была речь) да и еще по просьбе человека, который из каких-то лишь ему известных мотивов личной неприязни постоянно меня тролит...