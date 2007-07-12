Flamingo написав:Хороший Вы Человек! В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт . Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)
Тогда остается ждать...
Ну Вот и дождались... Утреннее мое гашение через мобайл - так и не прошло - висит блокировка. Перевод по номеру счета - естественно загасил большую часть задолженности (я его специально сделал меньше полной суммы долга, чтобы если проведутся обе суммы - видеть это). Но система уже нарисовала мне на завтра к погашению "красным" 19,98 - значит провелась только более поздняя "вторая сумма". Спишется еще одна копейка за % - итого будет 19,99, которые после того как проведется во вторник более ранняя сумма - исчезнет и по карте будет небольшой плюс. Но сейчас остаток выглядит немножко сюрреалистично - полностью доступен кредитный лимит + система показывает почти 200 грн. "своих" на карте, но и горит "обязательный платеж - 19,98". Чудеса! Но вывод очевиден - для гашения в РД - мобайл по прежнему не годиЦЦа . Хотя я испытал пока только один из двух возможных способов, но тестировать второй - желания нету. С этой точки Тас2Ю - и удобнее, и полезнее - там таки гашение "по кнопке" проходит "день в день" и без особых заморочек.
Делаете шаблон погашения кредитки в маб Он подтягивается в мобайле Платите аккуратненько Получаете погашение день в день Или я что-то упустил?
curiousobro мы обсуждали не шаблоны а конкретный инструментарий мобайла. на этом форуме как изгольнуться и так думаю все в курсе. мы же про рядовых клиентов беспокоимся которые даже не знают что такое шаблоны и СЕПы.
ЗЫ единственно что мне не понятно в мобайле - это как настроить источник по умолчанию как в МАБе. А то мне постоянно кредитку подсовывает хотя в МАБе настроена пакетная карта.
clientage написав:А в мобайле нельзя выставить платёжную карту по умолчанию. Более того, при подтверждении платежа название карты не отображается, а только ее картсчет. И об этом здесь говорили более 2 лет назад )
Flamingo"[quote="4686844:Flamingo написав:Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать
Не, я "план" не курю поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.[/quote] Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой).[/quote] Принцип дурачка приходится включать, когда не пойму что оппонент конкретно от меня хочет. Я никогда не отказывался что работал почти 24 года в БСУ. И планов у меня было много и самых разных - от производственных (сделать столько то за такой период времени) или обязательных к конкретной дате (решить "проблему 2000" в отдельно взятом банке до 31.12.1999) до витиевато-неконкретных (до утра придумать что-нибудь такое чего никогда и нигде еще не было, связанное с обращением инвестиционных монет - пусть это будет даже из разряда ненаучной фантастики). Но самое смешное правда не могу понять почему я должен что-то писать о каких бы то ни было "планах" (которых в банках и правда множество разнообразных и я правда не могу понять о чем была речь) да и еще по просьбе человека, который из каких-то лишь ему известных мотивов личной неприязни постоянно меня тролит... [/quote] спасибо,недочитал
mephala написав:curiousobro мы обсуждали не шаблоны а конкретный инструментарий мобайла. на этом форуме как изгольнуться и так думаю все в курсе. мы же про рядовых клиентов беспокоимся которые даже не знают что такое шаблоны и СЕПы.
ЗЫ единственно что мне не понятно в мобайле - это как настроить источник по умолчанию как в МАБе. А то мне постоянно кредитку подсовывает хотя в МАБе настроена пакетная карта.
Мобайл видається яскравою приманкою для спонсорів, на них і горіхи розраховані, бо їстівні вони не для всіх: "...не только лишь все, вернее, мало кто, может это делать..." Треба ж комусь і на банчик працювати.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/