Flamingo написав:Хороший Вы Человек! В любом случае спасибо - но в финансовых вопрося я предпочитаю не перекладывать ответственность на кого-то другого - поэтому в пол-второго я таки "от греха" еще раз загасился по номеру счета. Сумма небольшая, зато теперь есть дополнительный опыт . Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что прав Mephala - в назначении платежа вот это Card2Card - уж точно не выглядит как со "счета на счет" (account2account)
Тогда остается ждать...
Ну Вот и дождались... Утреннее мое гашение через мобайл - так и не прошло - висит блокировка. Перевод по номеру счета - естественно загасил большую часть задолженности (я его специально сделал меньше полной суммы долга, чтобы если проведутся обе суммы - видеть это). Но система уже нарисовала мне на завтра к погашению "красным" 19,98 - значит провелась только более поздняя "вторая сумма". Спишется еще одна копейка за % - итого будет 19,99, которые после того как проведется во вторник более ранняя сумма - исчезнет и по карте будет небольшой плюс. Но сейчас остаток выглядит немножко сюрреалистично - полностью доступен кредитный лимит + система показывает почти 200 грн. "своих" на карте, но и горит "обязательный платеж - 19,98". Чудеса! Но вывод очевиден - для гашения в РД - мобайл по прежнему не годиЦЦа . Хотя я испытал пока только один из двух возможных способов, но тестировать второй - желания нету. С этой точки Тас2Ю - и удобнее, и полезнее - там таки гашение "по кнопке" проходит "день в день" и без особых заморочек.
Делаете шаблон погашения кредитки в маб Он подтягивается в мобайле Платите аккуратненько Получаете погашение день в день Или я что-то упустил?
curiousobro мы обсуждали не шаблоны а конкретный инструментарий мобайла. на этом форуме как изгольнуться и так думаю все в курсе. мы же про рядовых клиентов беспокоимся которые даже не знают что такое шаблоны и СЕПы.
ЗЫ единственно что мне не понятно в мобайле - это как настроить источник по умолчанию как в МАБе. А то мне постоянно кредитку подсовывает хотя в МАБе настроена пакетная карта.
clientage написав:А в мобайле нельзя выставить платёжную карту по умолчанию. Более того, при подтверждении платежа название карты не отображается, а только ее картсчет. И об этом здесь говорили более 2 лет назад )
Flamingo"[quote="4686844:Flamingo написав:Ну про выгоду писать это легко,а рассказать особенности " плана" бывший работник,можете поведать
Не, я "план" не курю поэтому его особенности мне не ведомы. Извините. К тому же мне кажется Вы ошибаетесь относительно того, где именно я работал.[/quote] Принцип дурачка хорошо работает когда вы не старше 30, вы ранее указывали что работали и знакомы с банковской системой,поэтому вопрос был адресован про план(банковский за месяц,квартал,годовой).[/quote] Принцип дурачка приходится включать, когда не пойму что оппонент конкретно от меня хочет. Я никогда не отказывался что работал почти 24 года в БСУ. И планов у меня было много и самых разных - от производственных (сделать столько то за такой период времени) или обязательных к конкретной дате (решить "проблему 2000" в отдельно взятом банке до 31.12.1999) до витиевато-неконкретных (до утра придумать что-нибудь такое чего никогда и нигде еще не было, связанное с обращением инвестиционных монет - пусть это будет даже из разряда ненаучной фантастики). Но самое смешное правда не могу понять почему я должен что-то писать о каких бы то ни было "планах" (которых в банках и правда множество разнообразных и я правда не могу понять о чем была речь) да и еще по просьбе человека, который из каких-то лишь ему известных мотивов личной неприязни постоянно меня тролит... [/quote] спасибо,недочитал
mephala написав:curiousobro мы обсуждали не шаблоны а конкретный инструментарий мобайла. на этом форуме как изгольнуться и так думаю все в курсе. мы же про рядовых клиентов беспокоимся которые даже не знают что такое шаблоны и СЕПы.
ЗЫ единственно что мне не понятно в мобайле - это как настроить источник по умолчанию как в МАБе. А то мне постоянно кредитку подсовывает хотя в МАБе настроена пакетная карта.
Мобайл видається яскравою приманкою для спонсорів, на них і горіхи розраховані, бо їстівні вони не для всіх: "...не только лишь все, вернее, мало кто, может это делать..." Треба ж комусь і на банчик працювати.
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swan forever написав:Не могу понять, подскажите. Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?
swan forever, доброе утро. Конвертация через доллар.
очень плохо, значит "максимум" за кордон брать нельзя
mustbe написав:Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса). РД - 16-е. Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ? Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ? Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ? Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?
Можно уже сегодня. Дата проводки Да, до 16.09 надо будет погасится
swan forever написав:Не могу понять, подскажите. Если я рассчитываюсь максимкой в Венгрии или Чехии,то снимают гривны по прямому курсу или через доллар/евро? На постерминале указывают местную валюту, но как считает Альфа?
Не вздумайте платить Максимкой за границей. Всьо. Для расчета за кордоном карта умерла. Введены заградительные курсы валют по картам. Теперь даже курсы приват лучше.
Спасибо огромное. Наверное вообще стоит жить без максимки, как я понял. Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?