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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:27
mustbe написав: curiousobro написав: mustbe написав:
Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса).
РД - 16-е.
Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ?
Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ?
Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ?
Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?
Можно уже сегодня.
Дата проводкиДа, до 16.09 надо будет погасится
16.09 ? А не 16.08 ?
Упс, прошу прощения, виноват.
16 августа конечно, перепутал номер месяца
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curiousobro
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Додано: Суб 15 чер, 2019 19:31
swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
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Flamingo
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Додано: Суб 15 чер, 2019 19:35
Flamingo написав: swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
Может хотят в кредит?
Долларовую кредитку у нас оформить нельзя или по крайней мере мне о таких неизвестно
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curiousobro
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:24
Flamingo написав:
По валютным картам тоже есть фишки.
Есть, но по сравнению с гривневыми меньше и беднее. Пространства для маневра нет.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:30
Flamingo написав: swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?
РОШЕН
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swan forever
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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