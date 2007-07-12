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Альфа-Банк
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Додано: Суб 15 чер, 2019 19:27
mustbe написав: curiousobro написав: mustbe написав:
Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса).
РД - 16-е.
Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ?
Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ?
Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ?
Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?
Можно уже сегодня.
Дата проводкиДа, до 16.09 надо будет погасится
16.09 ? А не 16.08 ?
Упс, прошу прощения, виноват.
16 августа конечно, перепутал номер месяца
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curiousobro
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Додано: Суб 15 чер, 2019 19:31
swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
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Flamingo
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Додано: Суб 15 чер, 2019 19:35
Flamingo написав: swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
Может хотят в кредит?
Долларовую кредитку у нас оформить нельзя или по крайней мере мне о таких неизвестно
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curiousobro
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:24
Flamingo написав:
По валютным картам тоже есть фишки.
Есть, но по сравнению с гривневыми меньше и беднее. Пространства для маневра нет.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:30
Flamingo написав: swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:03
swan forever написав: Flamingo написав: swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?
К примеру Сима голд кэшбек 3%, платина 5%, инфинити 7%. Чистыми. Не деньгами но очень ликвидными бонусами. Окешбеченых категорий очень много? Конверт любых валют через доллар минус 1%. Кэшбек его перекрывает. Если в зоне евро евровая карта и в США долларовая вообще без конверта.
Для зоны евро и США есть также Виика от Таси - там все онлайны 2%, офлайны - 1%.
На худой конец у конкорда там что-то было с 1% кэшбека. Правда грязными. Но практически на все.
По поводу прямого конверта по вашей карте евровалют вы это серьёзно? Уверены, что не через валюту-посредника? Интересно как банк ведёт расчёты с МПС. Неужто имеет счета в форинтах, злотых, левах, кронах и т.п. Не верю! Идём далее По вашей карте кэшбек на 1-2-3 категории трат или больше? Окэшбечены все основные категории трат или присутствуют всякие химчистки - фотолаборатории - цветы - книги? Процент кэшбека большой?
Что за карта то и какого банка? Явно не моно (там всего 2 категории и не всегда фонтан плюс конверт уже через бакс - никаких прямых конвертации с евровалютами). И не Максимка - тут пишут курс ужасный стал, а категории кэшбека ещё ужасное. Значит что-то ещё. Трэвел? Что?
Зы. Вы мне напомнили россиян едущих за границу и интересующихся как там поменять рубли...
Имхо очевидно же что СКВ там платить и менять на местную валюту выгоднее. Так и с картами... Но это лишь моё мнение, ни на что не претендующее.
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Flamingo
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:26
mephala написав:Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.
Самое смешное, что не смотря на то что сегодня нерабочий день вчерашняя сумма погашения таки вышла сегодня из блока и полностью догасила вчерашний долг. И вот тут у меня начинается разрыв шаблона - получается если РД в выходной то в последний рабочий день накануне можно гасить через мобайл? Да день в день оно не пройдёт, но в РД получается все загасится? Понятно что это все больше теоретические выкладки - так гасить задолженность никому не порекомендую, но получается что шанс загасится через мобайл если все поезда ушли и РД в выходной таки остаётся...
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Flamingo
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:34
Flamingo написав:
Самое смешное, что не смотря на то что сегодня нерабочий день вчерашняя сумма погашения таки вышла сегодня из блока и полностью догасила вчерашний долг. И вот тут у меня начинается разрыв шаблона - получается если РД в выходной то в последний рабочий день накануне можно гасить через мобайл?
Ну по выписке в МАБе там же стоит проводка 18м числом, т.е. если РД=15, то %% за просрочку таки насчитают.
Да, сумма погашения стала доступна для трат, т.к. банка знает, шо все текущие траты будут проведены уже не ранее 18го (скорее 19го)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:40
Flamingo
если брать моно, то как раз у них очень хорошие курсы к форинткроназлотому. Реально хороший, проверено много раз.
укрэксим рассматривал - там под всё, что вы перечислили идут определённые условия, которыми я просто не хочу заморачиваться из-за 40-50 дней поездок в год.
за сравнение с кацапами отдельное спасибо
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:45
swan forever написав: Flamingo написав: swan forever написав:
Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?
А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?
Совершенно верно.
Плюс у Максимум всегда на момент проводки курсы были ниже, чем в николаевских обменниках.
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Олег1964
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