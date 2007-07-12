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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7212721372147215

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:27

  mustbe написав:
  curiousobro написав:
  mustbe написав:Хочу сразу после РД сделать крупную покупку с максимки, перевести её в рассрочку, а рассрочку вернуть до второй РД (пока она без комиса).
РД - 16-е.
Уже можно делать покупку или лучше подождать пн-вт ?
Какая дата определяет - в какой РП попадёт рассрочка ?
Дата покупки, дата проводки или дата активации рассрочки ?
Если всё сделать правильно - то загаситься нужно будет дней за 5 до 16 августа ?

Можно уже сегодня.
Дата проводки
Да, до 16.09 надо будет погасится

16.09 ? А не 16.08 ?

Упс, прошу прощения, виноват.
16 августа конечно, перепутал номер месяца
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:31

  swan forever написав:Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?

А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:35

  Flamingo написав:
  swan forever написав:Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?

А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?

Может хотят в кредит?

Долларовую кредитку у нас оформить нельзя или по крайней мере мне о таких неизвестно
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:24

  Flamingo написав:По валютным картам тоже есть фишки.

Есть, но по сравнению с гривневыми меньше и беднее. Пространства для маневра нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:30

  Flamingo написав:
  swan forever написав:Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?

А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?

кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:03

  swan forever написав:
  Flamingo написав:
  swan forever написав:Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?

А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?

кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?

К примеру Сима голд кэшбек 3%, платина 5%, инфинити 7%. Чистыми. Не деньгами но очень ликвидными бонусами. Окешбеченых категорий очень много? Конверт любых валют через доллар минус 1%. Кэшбек его перекрывает. Если в зоне евро евровая карта и в США долларовая вообще без конверта.
Для зоны евро и США есть также Виика от Таси - там все онлайны 2%, офлайны - 1%.

На худой конец у конкорда там что-то было с 1% кэшбека. Правда грязными. Но практически на все.

По поводу прямого конверта по вашей карте евровалют вы это серьёзно? Уверены, что не через валюту-посредника? Интересно как банк ведёт расчёты с МПС. Неужто имеет счета в форинтах, злотых, левах, кронах и т.п. Не верю! Идём далее По вашей карте кэшбек на 1-2-3 категории трат или больше? Окэшбечены все основные категории трат или присутствуют всякие химчистки - фотолаборатории - цветы - книги? Процент кэшбека большой?
Что за карта то и какого банка? Явно не моно (там всего 2 категории и не всегда фонтан плюс конверт уже через бакс - никаких прямых конвертации с евровалютами). И не Максимка - тут пишут курс ужасный стал, а категории кэшбека ещё ужасное. Значит что-то ещё. Трэвел? Что?
Зы. Вы мне напомнили россиян едущих за границу и интересующихся как там поменять рубли... :(
Имхо очевидно же что СКВ там платить и менять на местную валюту выгоднее. Так и с картами... Но это лишь моё мнение, ни на что не претендующее. :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:26

  mephala написав:Flamingo
да логичное завершение. по типу операции было сразу все понятно с этими смузихлебами.
ниче нормально сделать не могут.

Самое смешное, что не смотря на то что сегодня нерабочий день вчерашняя сумма погашения таки вышла сегодня из блока и полностью догасила вчерашний долг. И вот тут у меня начинается разрыв шаблона - получается если РД в выходной то в последний рабочий день накануне можно гасить через мобайл? Да день в день оно не пройдёт, но в РД получается все загасится? Понятно что это все больше теоретические выкладки - так гасить задолженность никому не порекомендую, но получается что шанс загасится через мобайл если все поезда ушли и РД в выходной таки остаётся...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:34

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Самое смешное, что не смотря на то что сегодня нерабочий день вчерашняя сумма погашения таки вышла сегодня из блока и полностью догасила вчерашний долг. И вот тут у меня начинается разрыв шаблона - получается если РД в выходной то в последний рабочий день накануне можно гасить через мобайл?

Ну по выписке в МАБе там же стоит проводка 18м числом, т.е. если РД=15, то %% за просрочку таки насчитают.
Да, сумма погашения стала доступна для трат, т.к. банка знает, шо все текущие траты будут проведены уже не ранее 18го (скорее 19го)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:40

Flamingo
если брать моно, то как раз у них очень хорошие курсы к форинткроназлотому. Реально хороший, проверено много раз.
укрэксим рассматривал - там под всё, что вы перечислили идут определённые условия, которыми я просто не хочу заморачиваться из-за 40-50 дней поездок в год.
за сравнение с кацапами отдельное спасибо
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:45

  swan forever написав:
  Flamingo написав:
  swan forever написав:Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?

А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?

кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?

Совершенно верно.
Плюс у Максимум всегда на момент проводки курсы были ниже, чем в николаевских обменниках.
Олег1964
 
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