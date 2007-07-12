Додано: Суб 15 чер, 2019 21:03

swan forever написав: Flamingo написав: swan forever написав: Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон? Вопрос вытекает - что, кроме Моно, из гривневых карт можно брать с собой за кордон?

А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус? А можно встречный вопрос - зачем именно брать гривневую карту за границу? Гривня очень не стабильная валюта, конвертация в любом случае будет скорее всего через USD, реже EUR. Купить в Украине валюту можно на минимуме, оформить карту в валюте не проблема. По валютным картам тоже есть фишки. Так зачем эта уже набившая оскомину ситуация по мышей, которые колятся, но продолжают есть кактус?

кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное? кактус не ем - гривневая имеет кешбек, проценты на остаток и прямой курс на валюты ЕС. Какая валютная дебетка имеет вышеперечисленное?

К примеру Сима голд кэшбек 3%, платина 5%, инфинити 7%. Чистыми. Не деньгами но очень ликвидными бонусами. Окешбеченых категорий очень много? Конверт любых валют через доллар минус 1%. Кэшбек его перекрывает. Если в зоне евро евровая карта и в США долларовая вообще без конверта.Для зоны евро и США есть также Виика от Таси - там все онлайны 2%, офлайны - 1%.На худой конец у конкорда там что-то было с 1% кэшбека. Правда грязными. Но практически на все.По поводу прямого конверта по вашей карте евровалют вы это серьёзно? Уверены, что не через валюту-посредника? Интересно как банк ведёт расчёты с МПС. Неужто имеет счета в форинтах, злотых, левах, кронах и т.п. Не верю! Идём далее По вашей карте кэшбек на 1-2-3 категории трат или больше? Окэшбечены все основные категории трат или присутствуют всякие химчистки - фотолаборатории - цветы - книги? Процент кэшбека большой?Что за карта то и какого банка? Явно не моно (там всего 2 категории и не всегда фонтан плюс конверт уже через бакс - никаких прямых конвертации с евровалютами). И не Максимка - тут пишут курс ужасный стал, а категории кэшбека ещё ужасное. Значит что-то ещё. Трэвел? Что?Зы. Вы мне напомнили россиян едущих за границу и интересующихся как там поменять рубли...Имхо очевидно же что СКВ там платить и менять на местную валюту выгоднее. Так и с картами... Но это лишь моё мнение, ни на что не претендующее.