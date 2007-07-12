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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2019 04:56
clientage написав: Flamingo написав:
Самое смешное, что не смотря на то что сегодня нерабочий день вчерашняя сумма погашения таки вышла сегодня из блока и полностью догасила вчерашний долг. И вот тут у меня начинается разрыв шаблона - получается если РД в выходной то в последний рабочий день накануне можно гасить через мобайл?
Ну по выписке в МАБе там же стоит проводка 18м числом, т.е. если РД=15, то %% за просрочку таки насчитают.
Да, сумма погашения стала доступна для трат, т.к. банка знает, шо все текущие траты будут проведены уже не ранее 18го (скорее 19го)
Да вы правы. Увидел, что сумма вышла с блока но не посмотрел, что 18м числом.
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Flamingo
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Додано: Нед 16 чер, 2019 05:19
swan forever написав:Flamingo
если брать моно, то как раз у них очень хорошие курсы к форинткроназлотому. Реально хороший, проверено много раз.
укрэксим рассматривал - там под всё, что вы перечислили идут определённые условия, которыми я просто не хочу заморачиваться из-за 40-50 дней поездок в год.
за сравнение с кацапами отдельное спасибо
Простите если задел россиянами. Не хотел. Просто сейчас готовлюсь к очередной поездке и на тур. форумах устал читать комментарии а почему мол везти в условный Тай наличные рубли не выгодно
.
Применительно к вашей ситуации - я согласен что ситуации есть разные и в любом случае глупо ограничивать себя чем-то одним если можно использовать плюшки разных банковских продуктов. Просто если вы используете моню - то там окешбечено будет в лучшем случае нужных 2категории (а может и одна если в конкретном месяце Моня не даст к примеру продукты и кафе, или кафе и путешествия). В любом случае ещё останется куча трат не охваченных кешбеком. В таким случае можно добавить что-нибудь их тех же приватовских карт с МС rewards - у них хоть баллы за покупки начисляет, которые потом можно поменять на что-то полезное. А курс привата, я так понимаю от мониного всего на копейку обычно отличается.
Ну и возвращаясь к эксиму, насколько я помню там к минимальному депо можно открыть мастеров скул карту категории стандарт, а к ней за 100 грн. на 3 года допку Визу и по ней будет 2% кишмиша (один % правда съестся конвертом, но все равно оставшийся 1% это лучше чем ничего).
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Flamingo
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