Додано: Нед 16 чер, 2019 05:19

swan forever написав: Flamingo

если брать моно, то как раз у них очень хорошие курсы к форинткроназлотому. Реально хороший, проверено много раз.

укрэксим рассматривал - там под всё, что вы перечислили идут определённые условия, которыми я просто не хочу заморачиваться из-за 40-50 дней поездок в год.

за сравнение с кацапами отдельное спасибо если брать моно, то как раз у них очень хорошие курсы к форинткроназлотому. Реально хороший, проверено много раз.укрэксим рассматривал - там под всё, что вы перечислили идут определённые условия, которыми я просто не хочу заморачиваться из-за 40-50 дней поездок в год.за сравнение с кацапами отдельное спасибо

Простите если задел россиянами. Не хотел. Просто сейчас готовлюсь к очередной поездке и на тур. форумах устал читать комментарии а почему мол везти в условный Тай наличные рубли не выгодноПрименительно к вашей ситуации - я согласен что ситуации есть разные и в любом случае глупо ограничивать себя чем-то одним если можно использовать плюшки разных банковских продуктов. Просто если вы используете моню - то там окешбечено будет в лучшем случае нужных 2категории (а может и одна если в конкретном месяце Моня не даст к примеру продукты и кафе, или кафе и путешествия). В любом случае ещё останется куча трат не охваченных кешбеком. В таким случае можно добавить что-нибудь их тех же приватовских карт с МС rewards - у них хоть баллы за покупки начисляет, которые потом можно поменять на что-то полезное. А курс привата, я так понимаю от мониного всего на копейку обычно отличается.Ну и возвращаясь к эксиму, насколько я помню там к минимальному депо можно открыть мастеров скул карту категории стандарт, а к ней за 100 грн. на 3 года допку Визу и по ней будет 2% кишмиша (один % правда съестся конвертом, но все равно оставшийся 1% это лучше чем ничего).