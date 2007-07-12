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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2019 21:05
В веб-МАБ можно отключить смс-подтверждение при входе, если речь об этом
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:40
nijizafu написав: ol_zy написав:
Как вариант использовать вэб версию со смарта.
Для этого надо понять получать смс каждый раз, тут роуминга нет и зарегистрироваться в сети не получается. Круг замкнулся.
Что за страна такая?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:43
Может Крым?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:44
nijizafu написав:
Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?
а користвуатися VPN з украiнським IP?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 22:13
nijizafu написав: ol_zy написав:
Как вариант использовать вэб версию со смарта.
Для этого надо понять получать смс каждый раз, тут роуминга нет и зарегистрироваться в сети не получается. Круг замкнулся.
Чтобы совершать платежи - без смс никак. А на вход, как уже говорили, можно отключать. Толку от СМС на входе 0.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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