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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7214721572167217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:05

В веб-МАБ можно отключить смс-подтверждение при входе, если речь об этом
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:40

  nijizafu написав:
  ol_zy написав:Как вариант использовать вэб версию со смарта.

Для этого надо понять получать смс каждый раз, тут роуминга нет и зарегистрироваться в сети не получается. Круг замкнулся.

Что за страна такая?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:43

Может Крым? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:44

  nijizafu написав:Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?

а користвуатися VPN з украiнським IP?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:47

а де ж ви такі знайдете та ще і безкоштвоно :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:13

  nijizafu написав:
  ol_zy написав:Как вариант использовать вэб версию со смарта.

Для этого надо понять получать смс каждый раз, тут роуминга нет и зарегистрироваться в сети не получается. Круг замкнулся.

Чтобы совершать платежи - без смс никак. А на вход, как уже говорили, можно отключать. Толку от СМС на входе 0.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:17

  greenozon написав:а де ж ви такі знайдете та ще і безкоштвоно :)

VPN server можно создать на собственном домашнем роутере (само собой роутер должен поддерживать эту опцию), подключаетесь к этому vpn будучи заграницей и будет вам vpn с украинским IP.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:25

На мобильном интернете зарубежного оператора приложение не работало.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:37

  antey718 написав:
  greenozon написав:а де ж ви такі знайдете та ще і безкоштвоно :)

VPN server можно создать на собственном домашнем роутере (само собой роутер должен поддерживать эту опцию), подключаетесь к этому vpn будучи заграницей и будет вам vpn с украинским IP.


але ж тоді ваш домашній компютер має мати білу публічну IP адресу,
в мого провайдера таке задоволення коштує 100 грн в місяць :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:55

  greenozon написав:
  antey718 написав:
  greenozon написав:а де ж ви такі знайдете та ще і безкоштвоно :)

VPN server можно создать на собственном домашнем роутере (само собой роутер должен поддерживать эту опцию), подключаетесь к этому vpn будучи заграницей и будет вам vpn с украинским IP.


але ж тоді ваш домашній компютер має мати білу публічну IP адресу,
в мого провайдера таке задоволення коштує 100 грн в місяць :)

Не обязательно, для этих целей нужен dynamic DNS на роутере.
antey718
 
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