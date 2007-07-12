|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:04
ОК! таких тонкощів я не знаю, але раз ви кажете, значить це можливо, що є добре.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5349
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:39
Flamingo написав:
Ну Вот и дождались... Утреннее мое гашение через мобайл - так и не прошло - висит блокировка. Перевод по номеру счета - естественно загасил большую часть задолженности (я его специально сделал меньше полной суммы долга, чтобы если проведутся обе суммы - видеть это). Но система уже нарисовала мне на завтра к погашению "красным" 19,98 - значит провелась только более поздняя "вторая сумма". Спишется еще одна копейка за % - итого будет 19,99, которые после того как проведется во вторник более ранняя сумма - исчезнет и по карте будет небольшой плюс. Но сейчас остаток выглядит немножко сюрреалистично - полностью доступен кредитный лимит + система показывает почти 200 грн. "своих" на карте, но и горит "обязательный платеж - 19,98". Чудеса!
Но вывод очевиден - для гашения в РД - мобайл по прежнему не годиЦЦа
. Хотя я испытал пока только один из двух возможных способов, но тестировать второй - желания нету. С этой точки Тас2Ю - и удобнее, и полезнее - там таки гашение "по кнопке" проходит "день в день" и без особых заморочек.
Flamingo, доброе утро. Я бы сказала не дождались( Операции провелись сегодняшним днем. Как получу более точную информацию о сроках обработки платежа, напишу. Извините за ситуацию.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6479
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:40
DynDNS решает проблему динамического айпи, но не решает проблему серого айпи.
Так что - не всегда это возможно, зависит от провайдера
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1897
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:51
BBC написав: mephala написав:Alfa_Bank
поясните пжлста что это смузисты подразумевают под пунктом "авторизація за номером телефону"
это логин будет заменен на номер телефона что ли?
Можно оставить свой логин?
BBC, доброе утро. Все это пока еще разработка. Подробной инфы от ответственного подразделения еще не получили. Предварительно, там будет выбор, так что можно.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6479
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12567
|1795307
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6015
|1385605
|
|
|430
|131938
|
|