|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:24
Re: Альфа-Банк
что за очередное обострение? уже тас2ю у Вас подозрительный сайт? вы что творите? это ппц, позвонил на кАл что ждал 20 мин пока они там консилиум соберут, что ответ вообще поразил "рекомендуем провести оперу на другом сайте", как отключить этот гребаный фрод....,
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:27
Даа и Валя и Тася являются фродом для Алки. ну любят они др. друга
Пишите маляву в отд-и на откл. фрод-контроля по св. картам
... делайте хоть что-нибудь!
|