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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7216721772187219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:24

Re: Альфа-Банк

что за очередное обострение? уже тас2ю у Вас подозрительный сайт? вы что творите? это ппц, позвонил на кАл что ждал 20 мин пока они там консилиум соберут, что ответ вообще поразил "рекомендуем провести оперу на другом сайте", как отключить этот гребаный фрод....,
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:27

  Banki написав:что за очередное обострение? уже тас2ю у Вас подозрительный сайт? вы что творите? это ппц, позвонил на кАл что ждал 20 мин пока они там консилиум соберут, что ответ вообще поразил "рекомендуем провести оперу на другом сайте", как отключить этот гребаный фрод....,

Даа и Валя и Тася являются фродом для Алки. ну любят они др. друга :mrgreen:
Пишите маляву в отд-и на откл. фрод-контроля по св. картам :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:31

clientage
ок, спс
зы : кашель Лаврова в сторону адки
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:41

Бланк письмового звернення в АТ «Альфа-Банк»

  Banki написав:clientage
ок, спс
зы : кашель Лаврова в сторону адки

см. viewtopic.php?p=4681239#p4681239
Бланк письмового звернення в АТ «Альфа-Банк»
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:46

  Banki написав:clientage
ок, спс
зы : кашель Лаврова в сторону адки

Поддерживаю.
Уже ж прикрутили 3Д сек, зачем так страдать.
Зато спам шлют исправно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:59

Re: Альфа-Банк

не могу войти в https://my.alfabank.com.ua/login после нажатия на кнопку вход ничего не происходит. Установил моб.приложение то же самое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 18 чер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:01

В приложении тоже работы по покращенню сервиса
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:07

Покращення по всем фронтам
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:10

Висиииим, до обеденной лехтрички 50мин осталося :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:31

Заработало!!!
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