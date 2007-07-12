|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:39
Re: Альфа-Банк+кешью
Колеги, є 120 грн кешью та операція на 60 грн(поповнення мобіли на сайті Киівстара). Пише, що нема достатніх покупок, щоб списати горішки. Що не так ?
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:48
Re: Альфа-Банк
Операция проведена по счету?
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR - экономьте до 27€ при бронировании жилья!
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:50
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:00
Еще подскажите плз МСС
Не все МСС можно компенсировать. И подозреваю пополнение телепона в их числе.
Вот МСС, которые не берут участия в программе
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 3351, 3355, 3357, 3359, 3364, 3366, 3370, 3374, 3381, 3387, 3389, 3390, 3393, 3395, 3405, 3409, 3412, 3420, 3423, 3441, 4011, 4214, 4215, 4225, 4468, 4582, 4784, 4814, 4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5169, 5172, 5198, 5199, 5271, 5521, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 5734, 5735, 5933, 5960, 5962, 5963, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5978, 5993, 5994, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7012, 7032, 7033, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7333, 7338, 7339, 7342, 7349, 7361, 7372, 7375, 7379, 7392, 7393, 7394, 7399, 7512, 7513, 7519, 7622, 7623, 7631, 7692, 7699, 7929, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754.
Внимательно курите
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:03
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
maxprofit, доброго дня.
До повернення доступна операція, якщо:
- вона була проведена за останні 30 календарних днів,
- по ній клієнт отримав бонуси,
- вона пройшла по виписці,
- з моменту списання пройшло від 1 до 3 робочих днів,
- рахунок з цією операцією відкритий в грн,
- карта з цією операцією активна (не анульована / не перевипущена).
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, Google Feedfetcher і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|