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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7217721872197220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:39

Re: Альфа-Банк+кешью

Колеги, є 120 грн кешью та операція на 60 грн(поповнення мобіли на сайті Киівстара). Пише, що нема достатніх покупок, щоб списати горішки. Що не так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:48

Re: Альфа-Банк

Операция проведена по счету?
maxprofit написав:Колеги, є 120 грн кешью та операція на 60 грн(поповнення мобіли на сайті Киівстара). Пише, що нема достатніх покупок, щоб списати горішки. Що не так ?
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Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:49

Menwyy Так, сьогоднішнім числом
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:50

  maxprofit написав:Menwyy Так, сьогоднішнім числом

ну ждите +3дн и отоваритесь
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:00

  maxprofit написав:Колеги, є 120 грн кешью та операція на 60 грн(поповнення мобіли на сайті Киівстара). Пише, що нема достатніх покупок, щоб списати горішки. Що не так ?

Еще подскажите плз МСС
Не все МСС можно компенсировать. И подозреваю пополнение телепона в их числе.

Вот МСС, которые не берут участия в программе

0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 3351, 3355, 3357, 3359, 3364, 3366, 3370, 3374, 3381, 3387, 3389, 3390, 3393, 3395, 3405, 3409, 3412, 3420, 3423, 3441, 4011, 4214, 4215, 4225, 4468, 4582, 4784, 4814, 4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5169, 5172, 5198, 5199, 5271, 5521, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 5734, 5735, 5933, 5960, 5962, 5963, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5978, 5993, 5994, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7012, 7032, 7033, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7333, 7338, 7339, 7342, 7349, 7361, 7372, 7375, 7379, 7392, 7393, 7394, 7399, 7512, 7513, 7519, 7622, 7623, 7631, 7692, 7699, 7929, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754.

Внимательно курите
https://cashuclub.com.ua/ru/regulations
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:03

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:И подозреваю пополнение телепона в их числе.

4814 скорее всего
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10

maxprofit, доброго дня.
До повернення доступна операція, якщо:
- вона була проведена за останні 30 календарних днів,
- по ній клієнт отримав бонуси,
- вона пройшла по виписці,
- з моменту списання пройшло від 1 до 3 робочих днів,
- рахунок з цією операцією відкритий в грн,
- карта з цією операцією активна (не анульована / не перевипущена).
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:39

  ramaz написав:
  curiousobro написав:И подозреваю пополнение телепона в их числе.

4814 скорее всего

Саме так
maxprofit
 
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