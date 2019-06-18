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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:49
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
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Bosstone
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:58
Bosstone написав:
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 19 чер, 2019 16:18
Alfa_Bank написав: Bosstone написав:
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
Спасибо за пояснения. Я стационарный пополняю (мобильные у вас пополняются по шаблону платно, а по бесплатному сэпу пополнять мобильный долго). Смысл кнопки "карта для пополнения" для меня был непонятен, потому что не знал о такой функции. Она бесплатная?
Планируете ли заключение договора с "Київські енергетичні послуги"?
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Bosstone
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